20 марта 2026 в 15:45

Девять человек пострадали в Москве, потому что автобусы не поделили дорогу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Девять человек получили травмы в результате столкновения двух автобусов на юго-западе Москвы, сообщили в столичной Госавтоинспекции. Авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома №179.

По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали девять человек, — проинформировали в ГАИ.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают правоохранительные органы. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с этим устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Санкт-Петербурге 23-летний сотрудник генконсульства Германии Денис Хофман сбил курьера и покинул место происшествия. Инцидент произошел при выезде дипломата с подземной парковки. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга и травмой колена. В отношении Хофмана было возбуждено административное дело.

До этого массовое ДТП произошло на федеральной трассе рядом с Уссурийском в Приморском крае, где столкнулись 25 автомобилей. В результате аварии пострадал один человек, погибших нет. Среди участников ДТП был грузовой автомобиль, еще две машины съехали с дороги, а одна фура врезалась в ограждение.

