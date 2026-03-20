20 марта 2026 в 12:14

Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал «112» сообщил, что 23-летний сотрудник генконсульства Германии Денис Хофман сбил курьера в Санкт-Петербурге. По сведениям канала, дипломат выезжал с подземной парковки. Пострадавшего, как уточняет «112», госпитализировали с сотрясением мозга и травмой колена.

Как отметил канал, после ДТП Хофман уехал с места ЧП, не дождавшись полиции и скорой помощи. Согласно сведениям «112», в отношении сотрудника консульства было возбуждено административное дело. При этом, по данным канала, 16 марта он не явился на суд, сославшись на дипломатический иммунитет.

Ранее в городе Пушкин, расположенном под Санкт-Петербургом, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате инцидента пострадали женщина и две ее дочери. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили о массовой аварии на федеральной трассе в районе Уссурийска, в которой столкнулись 25 транспортных средств. По информации спасателей, в результате происшествия пострадал один человек, погибших нет.

Санкт-Петербург
дипломаты
ДТП
происшествия
суды
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
