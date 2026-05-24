24 мая 2026 в 23:53

Самолет США подал сигнал бедствия в Европе

Транспортный самолет США подал сигнал бедствия в небе над Европой

Транспортный самолет США подал сигнал бедствия во время полета над Европой, сообщает сервис Flightradar. Согласно предоставленной информации, воздушное судно вылетело из Румынии и позже подало сигнал бедствия, будучи в воздушном пространстве Чехии.

После этого борт продолжил движение в сторону Германии. На момент появления данных о чрезвычайной ситуации самолет находился в воздухе в районе Франкфурта, недалеко от американской авиабазы Рамштайн.

Ранее стало известно, что в крыло самолета авиакомпании Viva Airlines ударила молния. Инцидент произошел во время внутреннего перелета в Мексике, воздушное судно следовало из Пуэрто-Эскондидо в Мехико. По информации авиакомпании, никто не пострадал.

До этого не менее 14 человек погибли из-за ударов молний в семи районах Бангладеш. Многие из них были фермерами и получили смертельные ранения во время работы на полях.

Также четыре пассажирских самолета получили удары молний в районе Сочи. Воздушные суда благополучно приземлились, никто из находившихся на борту не пострадал.

Самолет США подал сигнал бедствия в Европе
