В ГАИ ответили на слухи об ужесточении штрафов с 1 мая ГАИ опровергла слухи об ужесточении штрафов с 1 мая

Госавтоинспекция России опровергла информацию об ужесточении ответственности для автомобилистов с мая, сообщает РИА Новости. В ведомстве назвали распространяемые в Сети сведения недостоверными.

Госавтоинспекция предупреждает граждан о распространении недостоверной информации. В сети «Интернет» и социальных сетях распространяется информация о том, что якобы с мая текущего года усиливается ответственность в отношении автомобилистов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что меры административной ответственности в сфере дорожного движения устанавливаются исключительно федеральным законодательством. Информация о подготовке изменений публикуется на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а принятые документы размещаются на официальном интернет-портале правовой информации, напомнили в ГАИ.

Ранее гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил, что современные комплексы фотовидеофиксации технически готовы к снижению нештрафуемого порога скорости до 2–3 км/ч. Он подчеркнул, что погрешность новых камер составляет всего 1 км/ч, что позволяет фиксировать нарушения с максимальной точностью.