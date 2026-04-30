30 апреля 2026 в 11:58

В ЦОДД поддержали снижение нештрафуемого порога скорости

Гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык в интервью радио РБК заявил, что современные комплексы фотовидеофиксации технически готовы к снижению нештрафуемого порога скорости до 2–3 км/ч. Он подчеркнул, что погрешность новых камер составляет всего 1 км/ч, что позволяет фиксировать нарушения с максимальной точностью.

По мнению Кизлыка, такая мера существенно повысит безопасность на дорогах Москвы и поможет снизить смертность в результате ДТП. При этом глава организации отметил, что окончательное решение о пересмотре существующих норм остается за Правительством РФ и МВД. Внедрение новых правил позволит администрировать скорость более жестко, исключая текущий зазор в 20 км/ч.

Если посмотреть паспорт последней современной камеры фотовидеофиксации, то указана погрешность в один километр дв час. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью, — объяснил Кизлык.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо количество россиян, регулярно использующих ИИ
В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости
ВСУ потеряли более тысячи человек всего за одни сутки
Оперштаб раскрыл детали ликвидации последствий аварии в Туапсе
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Неудачный чих «внутрь себя» обернулся для россиянина переломом гортани
HR-эксперт ответила, как даже любимая работа способна привести к выгоранию
ЕС хочет создать новый военный альянс против России в дополнение к НАТО
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

