В ЦОДД поддержали снижение нештрафуемого порога скорости

Гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык в интервью радио РБК заявил, что современные комплексы фотовидеофиксации технически готовы к снижению нештрафуемого порога скорости до 2–3 км/ч. Он подчеркнул, что погрешность новых камер составляет всего 1 км/ч, что позволяет фиксировать нарушения с максимальной точностью.

По мнению Кизлыка, такая мера существенно повысит безопасность на дорогах Москвы и поможет снизить смертность в результате ДТП. При этом глава организации отметил, что окончательное решение о пересмотре существующих норм остается за Правительством РФ и МВД. Внедрение новых правил позволит администрировать скорость более жестко, исключая текущий зазор в 20 км/ч.