Дорожные службы дали совет москвичам из-за сильного снегопада

Москвичам стоит отказаться от поездок на личном автомобиле и пересесть на городской транспорт из-за сильного снегопада, сообщила РИА Новости пресс-служба ЦОДД. Там также отметили, что в пятницу, 13 февраля, ожидаются большие пробки возле цветочных рынков и торговых центров.

Настоятельно рекомендуем для поездок по городу использовать городской транспорт, — говорится в сообщении.

В ЦОДД посоветовали воспользоваться метро за счет его штатной работы. Центр добавил, что при поездках на машине нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон.

Ранее Роскосмос показал снимок снежного циклона над Москвой. Его засняли спутники «Электро-Л». На опубликованной фотографии видно, что циклон накрыл почти всю территорию Центральной России.

До этого стало известно, что морозы вернутся в Москву уже на следующей неделе. Температура воздуха в российской столице опустится до минус 12 градусов.