Москвичам рассказали, когда в столицу вернутся морозы Синоптик Позднякова: морозы вернутся в Москву на следующей неделе

Морозы вернутся в Москву уже на следующей неделе, таким прогнозом поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, температура воздуха в российской столице опустится до минус 12 градусов. Такие значения будут аномально низкими, на четыре-пять градусов ниже климатической нормы.

В начале следующей недели ожидается временами небольшой снег, и преобладающая температура в течение суток составит минус семь — минус 12 градусов, то есть вновь градусов на пять ниже нормы, — спрогнозировала Позднякова.

Она добавила, что во вторник, 17 декабря, температура снизится еще больше. Она вернется к значениям, которые наблюдались в первой декаде февраля.

Ранее в московских аэропортах из-за сильного снегопада были задержаны около 50 рейсов. В частности, в аэропорту Шереметьево три самолета не могут вылететь, включая рейс в Петропавловск-Камчатский, который был перенесен на следующий день. На прилет также было задержано 21 воздушное судно.