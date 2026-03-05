Приметы 5 марта — Лев Катанский: день Катальщика и опасных звезд

В народном календаре 5 марта называют днем Льва Катанского, но в народе он больше известен как Катальщик. Это был один из самых веселых и одновременно тревожных дней. Веселье заключалось в последнем массовом катании с гор на санях (кто дальше всех укатится, тот счастье свое удлинит, верили наши предки), а тревога — в мистическом страхе перед небом. Считалось, что зима окончательно отдает ключи весне, но напоследок может наслать болезни.

Приметы о погоде на 5 марта

Если на Льва Катанского идет снег с дождем, жди бурного половодья и разлива рек.

Сухая погода — к хорошему урожаю зерна, но к засушливому июню.

Если снег уже начал таять, скоро наступит настоящая теплынь.

Ветер дует с юга — весна будет теплой, но дождливой.

Если старый снег стал грязным и рыхлым, морозы больше не вернутся.

Приметы о птицах и зверях 5 марта

Животные в этот день чувствуют приближение большой воды и смену температурного режима.

Вороны купаются в лужах или талом снегу — к скорому и устойчивому потеплению.

Грачи и галки садятся на дорогу — к ненастью и пасмурным дням.

Если в лесу лисы начинают шуметь и активно метить территорию, зима закончилась, наступает время весенних звериных свадеб.

Если зайцы выбегают на открытые поля, снег сойдет быстро и почва скоро будет готова к пахоте.

Приметы о птицах и зверях на 5 марта Фото: H. Schulz/blickwinkel/Global Look Press

Что можно и нужно делать 5 марта

Кататься с гор. Это главная забава дня. Считалось, что нужно обязательно съехать на санях или ледянках. Чем дальше уедешь, тем больше удачи и радости накатишь себе на весь год.

Выбрасывать старую обувь. Существовала традиция выбрасывать изношенные лапти или сапоги. Верили, что вместе с ними из дома уходят нищета и старые болячки.

Печь колобки-катаники. Хозяйки пекли круглые хлебцы на масле. Часть из них съедали сами, а часть отдавали нищим — на удачу в пути.

Просить прощения у близких. День считался подходящим для очищения души перед приходом настоящей весны.

Что нельзя делать 5 марта

День Льва Катанского окружало множество строгих запретов. Самым суровым считался запрет смотреть на падающие звезды.

Увидеть падающую звезду 4 марта — дурной знак, предвещающий скорую смерть или тяжелый недуг кого-то из родных. Если же человек случайно замечал такое, ему следовало немедленно трижды перекреститься, чтобы отвести беду.

Не начинали в этот день новых дел. Верили, что любое начинание на Катальщика укатится, то есть не принесет результата, провалится или вовсе обернется крахом. Особую осторожность проявляли с детьми: их категорически нельзя было стричь, чтобы не «отстричь» вместе с волосами память, здоровье или счастливую долю.

С большой осмотрительностью давали обещания. Считалось, что на Льва Катанского слова обладают особой силой, и если пообещать что-то, в чем не уверен, а потом не выполнить, за этим последует череда неудач. И еще один строгий запрет касался мужчин: им нельзя было брить бороду, чтобы не лишиться жизненной силы и не уронить свой авторитет в семье.

