Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 00:05

Приметы 5 марта — Лев Катанский: день Катальщика и опасных звезд

Приметы 5 марта Приметы 5 марта Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В народном календаре 5 марта называют днем Льва Катанского, но в народе он больше известен как Катальщик. Это был один из самых веселых и одновременно тревожных дней. Веселье заключалось в последнем массовом катании с гор на санях (кто дальше всех укатится, тот счастье свое удлинит, верили наши предки), а тревога — в мистическом страхе перед небом. Считалось, что зима окончательно отдает ключи весне, но напоследок может наслать болезни.

Приметы о погоде на 5 марта

  • Если на Льва Катанского идет снег с дождем, жди бурного половодья и разлива рек.

  • Сухая погода — к хорошему урожаю зерна, но к засушливому июню.

  • Если снег уже начал таять, скоро наступит настоящая теплынь.

  • Ветер дует с юга — весна будет теплой, но дождливой.

  • Если старый снег стал грязным и рыхлым, морозы больше не вернутся.

Приметы о птицах и зверях 5 марта

Животные в этот день чувствуют приближение большой воды и смену температурного режима.

  • Вороны купаются в лужах или талом снегу — к скорому и устойчивому потеплению.

  • Грачи и галки садятся на дорогу — к ненастью и пасмурным дням.

  • Если в лесу лисы начинают шуметь и активно метить территорию, зима закончилась, наступает время весенних звериных свадеб.

  • Если зайцы выбегают на открытые поля, снег сойдет быстро и почва скоро будет готова к пахоте.

Приметы о птицах и зверях на 5 марта Приметы о птицах и зверях на 5 марта Фото: H. Schulz/blickwinkel/Global Look Press

Что можно и нужно делать 5 марта

  • Кататься с гор. Это главная забава дня. Считалось, что нужно обязательно съехать на санях или ледянках. Чем дальше уедешь, тем больше удачи и радости накатишь себе на весь год.

  • Выбрасывать старую обувь. Существовала традиция выбрасывать изношенные лапти или сапоги. Верили, что вместе с ними из дома уходят нищета и старые болячки.

  • Печь колобки-катаники. Хозяйки пекли круглые хлебцы на масле. Часть из них съедали сами, а часть отдавали нищим — на удачу в пути.

  • Просить прощения у близких. День считался подходящим для очищения души перед приходом настоящей весны.

Что нельзя делать 5 марта

День Льва Катанского окружало множество строгих запретов. Самым суровым считался запрет смотреть на падающие звезды.

  • Увидеть падающую звезду 4 марта — дурной знак, предвещающий скорую смерть или тяжелый недуг кого-то из родных. Если же человек случайно замечал такое, ему следовало немедленно трижды перекреститься, чтобы отвести беду.

Не начинали в этот день новых дел. Верили, что любое начинание на Катальщика укатится, то есть не принесет результата, провалится или вовсе обернется крахом. Особую осторожность проявляли с детьми: их категорически нельзя было стричь, чтобы не «отстричь» вместе с волосами память, здоровье или счастливую долю.

С большой осмотрительностью давали обещания. Считалось, что на Льва Катанского слова обладают особой силой, и если пообещать что-то, в чем не уверен, а потом не выполнить, за этим последует череда неудач. И еще один строгий запрет касался мужчин: им нельзя было брить бороду, чтобы не лишиться жизненной силы и не уронить свой авторитет в семье.

Где в 2026 году искать работу пенсионерам? Читайте в нашей статье.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
фольклор
погода
март
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин встретится с президентом ЦАР в Москве
Мощная атака ВСУ на Саратов 5 марта: сколько пострадавших, что известно
Трамп назвал европейцев сосунками за особую покупку у Китая
80 лет назад Черчилль развел СССР и Запад: вся правда о Фултонской речи
Трамп рассказал, как продвигается операция США против Ирана
При атаке БПЛА в Саратовской области пострадали три человека
Иран пригрозил взорвать ядерный реактор Израиля
Суд признал собственностью Блиновской недвижимость ее отца
Испания официально прокомментировала слова США о военном сотрудничестве
Самая красивая девочка в России ушла из жизни в восемь лет
КСИР ударил по аэропорту Бен-Гурион и зданию Минобороны Израиля
ЦСКА разгромил «Краснодар» в полуфинале Кубка России
«Интердевочка», ссоры с Нагиевым, «Чебурашка»: как живет Елена Яковлева
КСИР нанес удар по дата-центру американской компании в ОАЭ
Курды пошли войной на Иран
Иранский аятолла издал фетву с требованием убить Трампа
Над российским городом было сбито пять воздушных целей
McDonald's зарегистрировал в России новый товарный знак
Нетаньяху заподозрил Трампа в предательстве
Минобороны РФ заявило о перехвате 48 украинских дронов
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.