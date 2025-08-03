В Краснодарском крае водой с моста снесло четырех человек Baza: в Краснодарском крае четыре человека упали в воду из-за разлива реки

Четыре человека оказались в водном плене из-за разлива реки Дефань в Краснодарском крае, передает Telegram-канал Baza. По информации канала, бурный поток снес мост, по которому передвигались люди.

Уровень воды резко поднялся на фоне сильных ливней. На канале сообщили, что спасением людей занимались очевидцы. Отмечается, что в поселках Краснодарского края воют сирены, а на улицах текут потоки грязной воды.

Ранее в Краснодарском крае с моста в реку рухнул автобус, в котором находились 25 человек. Экстренным службам удалось вытащить всех из воды, в операции принимали участие семеро спасателей и две единицы техники. Также на месте происшествия полиция опросила свидетелей.

Отмечается, что мощный ливень парализовал Туапсинский район Краснодарского края и превратил улицы курортных поселков в грязевые потоки. В Новомихайловском уровень воды доходит до колен, а по трассе уже передвигается лодка. По словам очевидцев, в некоторых районах включили сирены и предупреждают о возможной эвакуации. В Дефановке за ночь уровень воды в реке Дефань поднялся на 65 сантиметров, в Тенгинке — на 18.