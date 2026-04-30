Соцфонд назвал средний размер пенсий россиян

СФР: пенсия работающих россиян выросла до 23 461 рубля

Средний размер пенсии работающих россиян в марте 2026 года составил более 23,4 тысячи рублей, написали РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд РФ. За год сумма выросла на 2,5 тысячи рублей.

По данным ведомства, на 1 марта текущего года пенсия работающих граждан составляла в среднем 23 461 рубль. В аналогичный период прошлого года работающие граждане получали около 20 972 рублей.

В Соцфонде назвали регионы с самым низким и самым высоким средним уровнем выплат. Минимальный показатель зафиксирован в Республике Дагестан. Сумма составила 16 870 рублей.Самая высокая средняя пенсия работающих пенсионеров отмечена на Чукотке. Там она составила 38 581 рубль.

Ранее главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков заявил, что увеличить пенсию в два раза поможет более позднее обращение за выплатами. По его словам, этот способ работает из-за того, что активируется система повышающих коэффициентов. При этом речь идет о расчете по действующей формуле и об установленных законом коэффициентах, уточнил специалист.

