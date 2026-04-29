Россиянам раскрыли лайфхак по увеличению пенсии в два раза Юрист Поздняков: более позднее обращение за пенсией увеличит ее в два раза

Более позднее обращение за пенсией может увеличить ее в два раза, рассказал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, которые приводит RT, это происходит за счет системы повышающих коэффициентов. При этом речь идет о расчете по действующей формуле и об установленных законом коэффициентах, уточнил специалист.

Согласно шкале, установленной в приложении к данному закону, при максимальной, десятилетней отсрочке коэффициенты превышают 2 (2,11 и 2,32 соответственно), что в совокупности позволяет увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза по сравнению с ее назначением сразу при наступлении права, — рассказал Поздняков.

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке. Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил, что такая мера является дополнительным каналом роста выплат наряду с индексацией. Именно этот механизм имеется в виду под «двумя индексациями», о которых начали говорить в СМИ на прошлой неделе.