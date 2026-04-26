Стало известно, кому в 2027 году пересчитают пенсии Депутат Госдумы Говырин: работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают выплаты

Работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. Такая мера является дополнительным каналом роста выплат наряду с индексацией.

После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий, а сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель, — сказал Говырин.

С 1 января 2027 года страховая пенсия индексируется дважды в год: с 1 февраля — по инфляции за прошлый год, с 1 апреля — с учетом роста доходов Соцфонда. Депутат пояснил, что именно этот механизм имеется в виду под «двумя индексациями», о которых начали говорить в СМИ на прошлой неделе.

Этот «августовский перерасчет» ограничен тремя пенсионными коэффициентами. Подавать заявления для этого не потребуется — все произойдет автоматически.

Ранее сообщалось, что россиянам в конце апреля досрочно перечислят ряд детских пособий и часть пенсий. Говырин отмечал, что изменения связаны с графиком выплат перед майскими праздниками.