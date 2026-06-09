Доходы, пенсия, недвижимость в РФ, отъезд в Израиль: как живет Ахеджакова

Уехавшая в Израиль народная артистка Лия Ахеджакова продолжает зарабатывать деньги в России. Какую она получает пенсию, какая у нее осталась недвижимость, есть ли у нее паспорт Израиля?

Какую пенсию Ахеджакова получает в России, почему так много

Покинувшая Россию советская и российская актриса Лия Ахеджакова продолжает получать пенсию в России.

«87-летней звезде „Служебного романа“ каждый месяц начисляют по 95 тысяч рублей пенсии вместе с надбавками — премией им. братьев Васильевых (бывшая Госпремия РСФСР) и допом — за звание народной артистки», — сообщил Telegram-канал SHOT.

Какие еще доходы в России есть у Ахеджаковой

По сообщению канала, актриса в эмиграции пассивно зарабатывает на банковских вкладах в России.

«Всего с 2023 по 2025 год Ахеджакова закинула на счета в российских банках 2,2 миллиона рублей и на процентах уже подняла более 200 тысяч рублей», — пишет источник.

Лия Ахеджакова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая недвижимость осталась у Лии Ахеджаковой в России

Кроме того, в России у Лии Ахеджаковой осталась элитная недвижимость. В квартире у метро «Проспект Вернадского» продолжает постоянно жить муж артистки Владимир Персиянов. Канал пишет, что соседи часто встречают мужа Ахеджаковой в подъезде, но он принципиально не общается с ними и даже не заходит в один лифт, чтобы не отвечать на неудобные вопросы о знаменитой жене. Стоимость московской квартиры площадью 47 кв. м оценивается от 15 до 25 млн рублей. У супругов также есть дом в элитном поселке Молодой Писатель, который оценивается примерно в 100 млн руб.

В России неоднократно требовали провести проверку деятельности Лии Ахеджаковой и признать ее иноагентом в случае подтверждения информации об иностранном финансировании. Кроме того, за критику СВО и властей России и выпады против РФ в целом ее требуют лишить почетных званий, а недвижимость — национализировать.

«Люди поменяли родину, значит, они предали свою страну, свой народ, значит, необходимо лишить их всех званий, всех выплат. И их недвижимость, их активы — валюта, золотые запасы, недвижимость, движимое имущество — должны пойти в пользу государства», — заявил председатель Совета отцов России Андрей Згонников.

Лия Ахеджакова Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Где сейчас Лия Ахеджакова, есть ли у нее паспорт Израиля

Лия Ахеджакова известна по своей критике Советского Союза и России, в особенности после начала СВО в 2022 году.

Ахеджакова активно критиковала современную российскую власть с 2010-х годов, в частности поддерживала «болотные» протесты в 2011 году, критиковала «закон Димы Яковлева» в 2013-м, осудила воссоединение Крыма с Россией в 2014-м. Позже она в телеэфире принесла публичные извинения народу Армении «за российскую агрессию и оккупацию» (в это время в стране проходил так называемый Электромайдан против президента Сержа Саргсяна), а также в 2020 году выступала в поддержку актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы: Ахеджакова заявила, что «в этом деле есть политика».

Лия Ахеджакова резко раскритиковала СВО сразу после начала спецоперации в феврале 2022 года. Тем не менее лишь в марте 2023-го актриса уволилась из театра «Современник», в труппе которого состояла с 1977 года, и переехала в Израиль. В ходе заграничных гастролей актриса неоднократно выражала поддержку Киеву и ВСУ, в том числе выкрикнула со сцены в Лос-Анджелесе украинский националистический лозунг.

87-летняя актриса большую часть времени живет в Израиле. Она периодически приезжает в Москву к мужу. Ахеджакова подчеркивала, что не собирается покидать «родину-уродину», как она назвала Россию, и за границей проживает лишь временно. Однако в Сети предполагают, что она сумела получить паспорт Израиля.

«Все идеально», — описывала Ахеджакова свою жизнь в Израиле.

В Сети отметили, что Ахеджакова родилась в Днепропетровске — одном из самых «еврейских» городов Украины. При рождении у нее была еврейская фамилия Найхина. В случае, если у Лии Ахеджаковой действительно есть еврейские корни, она могла претендовать на получение паспорта Израиля.

Актриса Валентина Талызина утверждала, что Ахеджакова, как и Алла Пугачева, изменила фамилию и отчество ради удобства в Советском Союзе.

«У Пугачевой папу звали Борух. Борух! А она, „не холопка и не раба“, переименовала папу в Бориса. Такая же история у Лии Меджидовны. Папка был — Нахим. Она взяла отчество Меджид у своего отчима, чтобы не говорили про нее ничего», — утверждала Талызина, которая играла вместе с Ахеджаковой в «Иронии судьбы».

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