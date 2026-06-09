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09 июня 2026 в 10:54

Уехавшая в Израиль Ахеджакова зарабатывает в России

SHOT: уехавшая в Израиль Ахеджакова зарабатывает на банковских вкладах в России

Лия Ахеджакова Лия Ахеджакова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Telegram-канал SHOT сообщил, что актриса Лия Ахеджакова, уехавшая в Израиль, продолжает зарабатывать в России на банковских вкладах. По его информации, также артистка получает в РФ пенсию.

На канале рассказали, что вместе с надбавками и учетом звания народной артистки выплаты Ахеджаковой составляют 95 тыс. рублей. Также она положила на счет 2,2 млн рублей и заработала на процентах более 200 тыс. рублей, добавил SHOT.

На канале сообщили, что в основном Ахеджакова живет в Израиле, но периодически возвращается в Москву. В столице России живет ее супруг Владимир Персиянов. Там у пары есть дом в старинном элитном поселке Молодой Писатель почти за 100 млн рублей, рассказали авторы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что актер Александр Филиппенко, известный по роли в «Мастере и Маргарите», продал две квартиры в центре Москвы после отъезда в Литву. По информации канала, после того как народный артист России покинул страну, у него оставались две квартиры в районе Патриарших прудов — в Богословском переулке (55 кв. м) и в Спиридоньевском переулке (около 110 кв. м).

Культура
Лия Ахеджакова
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Израиль
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