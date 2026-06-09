Финансист рассказал, кто сможет претендовать на досрочную пенсию за июнь

Финансист рассказал, кто сможет претендовать на досрочную пенсию за июнь Финансист Балынин: пенсия придет раньше из-за Дня России

Ряд граждан получит пенсионные выплаты раньше из-за Дня России, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что досрочные выплаты получат те, кто ждал их с 12 по 14 июня.

Досрочно будет осуществлена выплата пенсий тем гражданам, кому обычно приходят выплаты с 12 по 14 июня. Она поступит досрочно, 11 июня, до начала периода выходных с 12 по 14 июня. Например, если по графику выплата приходит 12 июня, то она поступит 11 июня, — объяснил Балынин.

Финансист подчеркнул, что в первую очередь изменения в графике ждут тех, кто получает выплаты через банк. По его словам, клиенты «Почты России» получат пенсию в привычные даты.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал, что перерасчет выплат для работающих пенсионеров произойдет 1 августа. Он отметил, что изменения будут проходить в беззаявительном порядке.