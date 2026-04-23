Открытие нового моста в Колумбии обернулось неприятностью для пешеходов

В Колумбии новый пешеходный мост рухнул в реку прямо во время церемонии открытия, сообщило издание Need To Know. Инцидент произошел 19 апреля в муниципалитете Багадо, когда по конструкции шли люди, включая мэра города.

85-метровый мост построили для связи центра с отдаленным поселком. После торжественной части градоначальница Маринела Паломеке Серна вместе с жителями отправилась проверять переправу, но внезапно лопнули тросы, и все оказавшиеся на мосту рухнули в воду. Мэр позднее заявила, что требовала от подрядчиков использовать качественные материалы. К счастью, никто не погиб, но восемь человек пострадали.

Троим пострадавшим потребовалась госпитализация, сейчас их жизням ничто не угрожает. Власти и строительная компания выясняют причины обрушения. По одной из версий, на мост одновременно зашло слишком много людей.

Ранее в Волховском районе Ленинградской области произошло обрушение пешеходного моста Строителей через реку Волхов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, два пролета ушли под воду. Мост на момент происшествия находился в аварийном состоянии.