Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 15:34

Открытие нового моста в Колумбии обернулось неприятностью для пешеходов

В Колумбии новый пешеходный мост рухнул в реку во время церемонии открытия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Колумбии новый пешеходный мост рухнул в реку прямо во время церемонии открытия, сообщило издание Need To Know. Инцидент произошел 19 апреля в муниципалитете Багадо, когда по конструкции шли люди, включая мэра города.

85-метровый мост построили для связи центра с отдаленным поселком. После торжественной части градоначальница Маринела Паломеке Серна вместе с жителями отправилась проверять переправу, но внезапно лопнули тросы, и все оказавшиеся на мосту рухнули в воду. Мэр позднее заявила, что требовала от подрядчиков использовать качественные материалы. К счастью, никто не погиб, но восемь человек пострадали.

Троим пострадавшим потребовалась госпитализация, сейчас их жизням ничто не угрожает. Власти и строительная компания выясняют причины обрушения. По одной из версий, на мост одновременно зашло слишком много людей.

Ранее в Волховском районе Ленинградской области произошло обрушение пешеходного моста Строителей через реку Волхов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, два пролета ушли под воду. Мост на момент происшествия находился в аварийном состоянии.

Мир
Колумбия
мосты
обрушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Север Украины оказался в темноте
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Обводят вокруг пальца»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.