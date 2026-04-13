Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 17:32

Пешеходный мост рухнул в воду в российском регионе

Пешеходный мост Строителей через реку Волхов обрушился в Ленобласти

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Волховском районе Ленинградской области произошло обрушение пешеходного моста Строителей через реку Волхов, сообщили в региональном управлении МЧС. Два пролета ушли под воду. Мост на момент происшествия находился в аварийном состоянии.

Волховский район, г. Волхов, пешеходный мост (мост Строителей) через реку Волхов. Мост находился в аварийном состоянии. Произошло обрушение двух пролетов моста в воду. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают спасатели 60 ПСЧ, — говорится в сообщении.

Ранее движение автотранспорта по мосту через реку Кардукотты в Дахадаевском районе Дагестана оказалось закрыто из-за обрушения переправы. В результате происшествия шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения.

До этого мост на федеральной автодороге «Кавказ» в Дагестане обрушился, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики. Инцидент произошел на 917-м километре у населенного пункта Мамедкала в Дербентском районе. Движение транспорта закрыто в обоих направлениях из-за подъема уровня воды и обрушения. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Регионы
Ленинградская область
МЧС
мосты
происшествия
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.