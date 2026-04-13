Пешеходный мост рухнул в воду в российском регионе Пешеходный мост Строителей через реку Волхов обрушился в Ленобласти

В Волховском районе Ленинградской области произошло обрушение пешеходного моста Строителей через реку Волхов, сообщили в региональном управлении МЧС. Два пролета ушли под воду. Мост на момент происшествия находился в аварийном состоянии.

Ранее движение автотранспорта по мосту через реку Кардукотты в Дахадаевском районе Дагестана оказалось закрыто из-за обрушения переправы. В результате происшествия шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения.

До этого мост на федеральной автодороге «Кавказ» в Дагестане обрушился, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики. Инцидент произошел на 917-м километре у населенного пункта Мамедкала в Дербентском районе. Движение транспорта закрыто в обоих направлениях из-за подъема уровня воды и обрушения. Водителей попросили выбирать пути объезда.