Шесть сел остались без сообщения из-за обрушения моста в Дагестане В Дагестане разрушился автомобильный мост через реку Кардукотты

Движение автотранспорта по мосту через реку Кардукотты в Дахадаевском районе Дагестана закрыто из-за обрушения переправы, сообщили в региональном министерстве транспорта. В результате происшествия шесть населенных пунктов остались без транспортного сообщения.

На автомобильной дороге «Подъезд от автодороги Леваши — Акуша — Уркарах — Маджалис — Мамедкала к селу Кунки» на участке км 8+600 закрыто движение автотранспорта по мосту через реку Кардукотты. Причиной стало разрушение каменно-арочного моста, — говорится в сообщении.

Без транспортной доступности остаются населенные пункты Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки и Дирбакмахи. Профильные службы прорабатывают организацию временного объездного маршрута для обеспечения сообщения на период восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что в горах Дагестана пропала семья из трех человек. Двое взрослых и ребенок 16 марта выехали из Махачкалы в сторону поселка Анди Ботлихского района. Во второй половине дня их видели на посту ДПС, но до пункта назначения они не добрались.