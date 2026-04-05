Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 20:26

Мост на федеральной трассе в Дагестане обрушился

Фото: МЧС России
Подписывайтесь на нас в MAX

Мост на федеральной автодороге «Кавказ» в Дагестане обрушился, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики. Инцидент произошел на 917-м километре у населенного пункта Мамедкала в Дербентском районе. Движение транспорта закрыто в обоих направлениях из-за подъема уровня воды и обрушения. Водителей просят выбирать пути объезда.

На 917-м км ФАД «Кавказ» в Дербентском районе, в районе населенного пункта Мамедкала, движение транспорта закрыто в обоих направлениях в связи с поднятием уровня воды и обрушением моста, — говорится в сообщении.

Ранее последствия наводнения в Махачкале попали на видео. На опубликованных кадрах можно увидеть, как потоки воды несут сорванные ворота, автомобильные колеса и даже бытовую технику. В городе объявлен режим ЧС, сотни человек эвакуированы в пункты временного размещения из-за риска переполнения водохранилища.

До этого сообщалось, что камнепад заблокировал движение на автодороге Гуниб — Цуриб в Гунибском районе Дагестана. От транспортного сообщения оказались отрезаны 53 населенных пункта. Для расчистки завалов направлена специализированная техника.

Регионы
Дагестан
обрушения
мосты
трассы
наводнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.