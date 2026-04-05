Мост на федеральной трассе в Дагестане обрушился

Мост на федеральной автодороге «Кавказ» в Дагестане обрушился, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики. Инцидент произошел на 917-м километре у населенного пункта Мамедкала в Дербентском районе. Движение транспорта закрыто в обоих направлениях из-за подъема уровня воды и обрушения. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее последствия наводнения в Махачкале попали на видео. На опубликованных кадрах можно увидеть, как потоки воды несут сорванные ворота, автомобильные колеса и даже бытовую технику. В городе объявлен режим ЧС, сотни человек эвакуированы в пункты временного размещения из-за риска переполнения водохранилища.

До этого сообщалось, что камнепад заблокировал движение на автодороге Гуниб — Цуриб в Гунибском районе Дагестана. От транспортного сообщения оказались отрезаны 53 населенных пункта. Для расчистки завалов направлена специализированная техника.