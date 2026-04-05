Плывущие по улицам Махачкалы холодильники и ворота попали на видео

Улицы Махачкалы превратились в бушующие реки, сообщает Telegram-канал SHOT. На опубликованных кадрах можно увидеть, как потоки воды несут сорванные ворота, автомобильные колеса и даже бытовую технику. В городе объявлен режим ЧС.
Ранее в Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на Газопроводной улице. Фундамент здания ушел под грунт. По предварительной информации, внутри могли находиться люди, однако о жертвах не сообщалось. Жителей ближайших многоэтажных домов попросили эвакуироваться.
До этого власти Дагестана предупредили, что обильные осадки вновь вернутся. В частности, глава республики Сергей Меликов на совещании в ситуационном центре МЧС призвал усилить подготовку и повысить надежность коммунальной инфраструктуры.
Также глава Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, достигло 250 человек. По его словам, дополнительно подготовлены 69 гостиничных номеров на 149 человек и 46 мест в пунктах временного размещения.