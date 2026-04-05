Плывущие по улицам Махачкалы холодильники и ворота попали на видео

Улицы Махачкалы превратились в бушующие реки, сообщает Telegram-канал SHOT. На опубликованных кадрах можно увидеть, как потоки воды несут сорванные ворота, автомобильные колеса и даже бытовую технику. В городе объявлен режим ЧС.

Ранее в Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на Газопроводной улице. Фундамент здания ушел под грунт. По предварительной информации, внутри могли находиться люди, однако о жертвах не сообщалось. Жителей ближайших многоэтажных домов попросили эвакуироваться.

До этого власти Дагестана предупредили, что обильные осадки вновь вернутся. В частности, глава республики Сергей Меликов на совещании в ситуационном центре МЧС призвал усилить подготовку и повысить надежность коммунальной инфраструктуры.