Жилой дом обрушился из-за сильного потопа в Махачкале

В Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на улице Газопроводной, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Фундамент здания начал уходить под грунт. Предварительно, внутри могли находиться люди, о жертвах не сообщалось. Жителей ближайших многоэтажек попросили эвакуироваться.

В воскресенье в Дагестане затопило улицы и дома в Дербенте и Махачкале, а также рынок в Хасавюрте. По данным МЧС, эвакуированы более 3 тыс. человек, в том числе тысяча детей. Без света остались жители 139 населенных пунктов в 14 районах республики, отменены некоторые поезда. Это уже второе наводнение за неделю.

Ранее камнепад заблокировал движение на автодороге Гуниб — Цуриб в Гунибском районе Дагестана. Без транспортного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района. В МЧС уточнили, что для расчистки завалов направили спецтехнику.

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала NEWS.ru, что проливные дожди в Дагестане закончатся к концу следующей недели. При этом она подчеркнула, что пауза в осадках, скорее всего, будет недолгой.