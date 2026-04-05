05 апреля 2026 в 14:12

Синоптик ответила, когда закончатся проливные дожди в Дагестане

Синоптик Позднякова: ливни в Дагестане закончатся к 12 апреля

Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана Фото: Зиявутдин Гаджиахмедов/РИА Новости
Проливные дожди в Дагестане закончатся к 12 апреля, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом она подчеркнула, что пауза в осадках, скорее всего, будет недолгой.

Если говорить об улучшении ситуации [в Дагестане], то следующий южный циклон пойдет уже на север. 9 апреля Московский регион окажется под его влиянием, это станет причиной холодной и ненастной погоды. Атмосферное давление в середине недели подрастет, и дождливый период [в Дагестане] должен прерваться. Другой вопрос — на сколько? Но все-таки пауза в дождях должна наметиться в конце недели, — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что за прошедшие сутки в Дагестане выпало до 40 миллиметров осадков. По ее словам, для региона это большое количество.

Траектории южных циклонов как раз проходят через Краснодарский край, а дальше — на Дагестан и на Чечню. Действительно, за прошедшие сутки там выпало до 40 миллиметров осадков. Это уже много для Дагестана, потому что до этого почва была переувлажнена, и реки тоже переполнены. К сожалению, влияние этих южных циклонов еще сохраняется. Они смещались со Средиземного моря на Черное море, а затем на Каспий, дальше на Нижнюю Волгу или на Предуралье, — объяснила Позднякова.

Ранее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что в Дагестане отменено 12 пригородных поездов. Это произошло из-за подтопления некоторых участков.

Общество
Дагестан
дожди
наводнения
Софья Якимова
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

