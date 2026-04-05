Синоптик ответила, когда закончатся проливные дожди в Дагестане

Проливные дожди в Дагестане закончатся к 12 апреля, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом она подчеркнула, что пауза в осадках, скорее всего, будет недолгой.

Если говорить об улучшении ситуации [в Дагестане], то следующий южный циклон пойдет уже на север. 9 апреля Московский регион окажется под его влиянием, это станет причиной холодной и ненастной погоды. Атмосферное давление в середине недели подрастет, и дождливый период [в Дагестане] должен прерваться. Другой вопрос — на сколько? Но все-таки пауза в дождях должна наметиться в конце недели, — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что за прошедшие сутки в Дагестане выпало до 40 миллиметров осадков. По ее словам, для региона это большое количество.

Траектории южных циклонов как раз проходят через Краснодарский край, а дальше — на Дагестан и на Чечню. Действительно, за прошедшие сутки там выпало до 40 миллиметров осадков. Это уже много для Дагестана, потому что до этого почва была переувлажнена, и реки тоже переполнены. К сожалению, влияние этих южных циклонов еще сохраняется. Они смещались со Средиземного моря на Черное море, а затем на Каспий, дальше на Нижнюю Волгу или на Предуралье, — объяснила Позднякова.

Ранее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что в Дагестане отменено 12 пригородных поездов. Это произошло из-за подтопления некоторых участков.