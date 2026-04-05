В Дагестане отменили 12 поездов из-за затопления железной дороги

В связи с обильными осадками и подтоплением ряда участков на направлении Махачкала — Дербент в Республике Дагестан отменено движение 12 пригородных поездов, — говорится в публикации.

В частности, речь идет о поездках между городами Махачкала, Дербент и Хасавюрт. Тем временем глава республики Сергей Меликов рассказал, что в Дагестан вновь придут обильные осадки и усиление ветра. Он указал на необходимость усилить подготовку и повысить надежность коммунальной инфраструктуры.

До этого он информировал, что власти рассматривают введение межрегионального режима ЧС для более эффективной помощи гражданам, пострадавшим от ливней. Он отметил стабилизацию ситуации и переход к плановому устранению последствий стихии.

Тем временем оползень и камнепад повредили газопроводы в двух районах Дагестана. Власти уточнили, что в Казбековском районе из-за полного разрыва надземного межпоселкового газопровода высокого давления после оползня газа лишились около 110 человек.