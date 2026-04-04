Оползень и камнепад лишили газа более ста человек

Оползень и камнепад повредили газопроводы в двух районах Дагестана, сообщает в Telegram-канале Минэнерго республики. Власти уточнили, что в Казбековском районе из-за полного разрыва надземного межпоселкового газопровода высокого давления после оползня газа лишились около 110 человек.

В Акушинском районе камнепад повредил распределительный газопровод в селе Аметеркмахи, там под угрозой отключения находятся 320 абонентов. Сейчас сотрудники оперативных служб проверяют места повреждений и расчищают завалы.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что наиболее сложная обстановка из-за потопа после обильных дождей сложилась в Махачкале и Хасавюрте. Руководитель региона также выразил надежду, что пик стихии миновал и субъект Федерации начнет постепенно возвращаться к привычному укладу жизни.

Тем временем жительница села Нижний Джалган в Дербентском районе Дагестана Гульфизар оказалась в эпицентре накрывшего регион наводнения. Женщина рассказала, что она сама и приехавшие к ней в гости дочь и внук проснулись в затопленной дождями комнате.