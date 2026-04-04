Жительница Дагестана рассказала, как ее и внука чуть не затопило в комнате В Дагестане женщина с дочерью и внуком проснулись в затопленной дождями комнате

Жительница села Нижний Джалган в Дербентском районе Дагестана Гульфизар оказалась в эпицентре накрывшего регион наводнения. Женщина рассказала РИА Новости, как она сама и приехавшие к ней в гости дочь и внук проснулись в затопленной дождями комнате.

Дочка в шесть часов утра говорит: «Мама, мы в воде!» Я говорю: «Откуда вода?» Быстро звоню сыну и зятю и говорю: «Приезжайте, помогите». Ребенок лежал на полу, на матрасе. Ему только годик, — отметила собеседница агентства.

Женщина добавила, что ребенка сразу вынесли на улицу. Его здоровью, как показал медосмотр, ничего не угрожает.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что наиболее сложная обстановка из-за потопа после обильных дождей сложилась в Махачкале и Хасавюрте. Руководитель региона также выразил надежду, что пик стихии миновал и субъект Федерации начнет постепенно возвращаться к привычному укладу жизни.

Также стало известно, что Волгоград оказался во власти непогоды: город накрыли ливни, град и шквалистый ветер. В регионе было объявлено штормовое предупреждение в связи с грозами, осадками и порывами ветра до 20 метров в секунду.