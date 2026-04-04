Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 13:48

Жительница Дагестана рассказала, как ее и внука чуть не затопило в комнате

В Дагестане женщина с дочерью и внуком проснулись в затопленной дождями комнате

Фото: Зиявутдин Гаджиахмедов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница села Нижний Джалган в Дербентском районе Дагестана Гульфизар оказалась в эпицентре накрывшего регион наводнения. Женщина рассказала РИА Новости, как она сама и приехавшие к ней в гости дочь и внук проснулись в затопленной дождями комнате.

Дочка в шесть часов утра говорит: «Мама, мы в воде!» Я говорю: «Откуда вода?» Быстро звоню сыну и зятю и говорю: «Приезжайте, помогите». Ребенок лежал на полу, на матрасе. Ему только годик, — отметила собеседница агентства.

Женщина добавила, что ребенка сразу вынесли на улицу. Его здоровью, как показал медосмотр, ничего не угрожает.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что наиболее сложная обстановка из-за потопа после обильных дождей сложилась в Махачкале и Хасавюрте. Руководитель региона также выразил надежду, что пик стихии миновал и субъект Федерации начнет постепенно возвращаться к привычному укладу жизни.

Также стало известно, что Волгоград оказался во власти непогоды: город накрыли ливни, град и шквалистый ветер. В регионе было объявлено штормовое предупреждение в связи с грозами, осадками и порывами ветра до 20 метров в секунду.

Регионы
дожди
Дагестан
наводнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.