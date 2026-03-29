29 марта 2026 в 16:23

«Критичная ситуация»: глава Дагестана назвал две «горячие точки» в регионе

Глава Дагестана Меликов: обстановка в Махачкале и Хасавюрте остается напряженной

Наиболее тяжелая ситуация из-за подтоплений после осадков сложилась в Махачкале и Хасавюрте, заявил в разговоре с РИА Новости глава Дагестана Сергей Меликов. Он также выразил надежду, что пик непогоды миновал и регион будет постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Города, где наиболее сегодня критичная ситуация с подтоплениями и с энергоснабжением, это Махачкала, Хасавюрт, часть Хасавюртовского района. Мы сегодня уже переходим к следующему этапу — к оценке последствий и к решениям, — сказал Меликов.

Ранее сообщалось, что собак из приюта в Дагестане едва не унесло потоками воды после сильных осадков. Животные оказались в ловушке, когда клетки и вольеры начали уходить под воду. На помощь пришли местные жители: они на руках через реку вынесли промокших животных.

До этого в Дагестане восстановили подачу электричества в дома 70% пострадавших от подтопления абонентов в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском и Цумадинском районах. Работы осложняют сильный ветер, дождь и снег в горных районах, а также разрушенные мосты и сходы селей.

Сергей Меликов
