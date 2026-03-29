Россети подтвердили частичное восстановление электроснабжения в Дагестане

В Дагестане восстановили подачу электричества в дома 70% пострадавших от подтопления абонентов, передает пресс-служба Россетей. В публикации говорится, что работы в регионе ведутся круглосуточно.

Возобновлена подача электроэнергии части потребителей в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах Республики Дагестан. Восстановление электроснабжения в пострадавших от стихии населенных пунктах региона ведется в круглосуточном режиме , — говорится в сообщении.

Восстановление затрудняют сильный ветер, дождь и снег в горных районах. Ситуацию также осложняют разрушенные мосты и сходы селей, из-за которых специалистам трудно быстро добраться до энергообъектов.

Ранее глава Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, достигло 250 человек. По его словам, дополнительно подготовлены 69 гостиничных номеров на 149 человек и 46 мест в пунктах временного размещения.