02 июня 2026 в 09:30

Инструкторы ВСУ насмерть забили солдата под Сумами

Фото: Социальные сети
Инструкторы ВСУ до смерти избили украинского военнослужащего в Сумской области, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, это случилось около села Подопригоры во время боевого слаживания.

В районе села Подопригоры в ходе боевого слаживания инструкторы ВСУ насмерть забили украинского солдата Павла Парамонова, — рассказал собеседник агентства.

Погибшему было 45 лет. До мобилизации он долгое время работал в трамвайном управлении, а в армию попал в феврале 2025 года.

Кроме того, источник в силовых структурах рассказывал, что украинские заградотряды убили своих же сослуживцев из артиллерийских орудий в селе Гранов Харьковской области. По его словам, командование не позволило двум своим боевым группам покинуть позиции.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в преддверии Дня защиты детей в результате атак ВСУ погибли трое несовершеннолетних, а еще восемь детей получили ранения. По его словам, за последнюю неделю жертвами атак стали 35 гражданских лиц.

