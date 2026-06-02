В районе села Подопригоры в ходе боевого слаживания инструкторы ВСУ насмерть забили украинского солдата Павла Парамонова, — рассказал собеседник агентства.

Погибшему было 45 лет. До мобилизации он долгое время работал в трамвайном управлении, а в армию попал в феврале 2025 года.

Кроме того, источник в силовых структурах рассказывал, что украинские заградотряды убили своих же сослуживцев из артиллерийских орудий в селе Гранов Харьковской области. По его словам, командование не позволило двум своим боевым группам покинуть позиции.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в преддверии Дня защиты детей в результате атак ВСУ погибли трое несовершеннолетних, а еще восемь детей получили ранения. По его словам, за последнюю неделю жертвами атак стали 35 гражданских лиц.