Волна аварийных отключений электричества затронула Дагестан

Аварийные отключения электричества затронули 139 населенных пунктов Дагестана после сильных дождей, сообщили в ГУ МЧС России по республике. Восстановить подачу электроэнергии планируется к вечеру 5 апреля.

Имеется информация об аварийном отключении электроснабжения в 14 муниципальных районах, в 139 населенных пунктах. Предварительное время восстановления электроснабжения — к 20:00 5 апреля, при необходимости работы будут перенесены на следующий день, — сказано в заявлении.

Ранее камнепад заблокировал движение на автодороге Гуниб — Цуриб в Гунибском районе Дагестана. Без транспортного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района. В МЧС уточнили, что для расчистки завалов направили тяжелую технику.

До этого в подтопленных районах Дагестана после недавних наводнений стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В группу риска входят сотрудники общепита и торговли, работники пищеблоков, постояльцы пунктов временного размещения, специалисты коммунальных служб, сотрудники по обращению с отходами, а также участники ликвидации ЧС.