Киев и девять областей Украины остались без света

Часть Киева и девяти областей Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила компания «Укрэнерго». Отключения затронули несколько регионов страны, включая Киевскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

На утро есть обесточенные потребители в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской, Киевской областях и городе Киев, — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» уточнили, что перебои с электроснабжением связаны с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Черкассах, Кременчуге и Запорожье.

Ранее мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил, что мощные взрывы произошли в Киеве в ходе массированной атаки. Также серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные власти сообщили об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам города.

До этого в центре столицы Украины произошел взрыв автомобиля. Движение транспорта возле Бессарабской площади частично перекрыли. На месте работали полиция и экстренные службы. На видео, снятых очевидцами, видно объятую пламенем легковую машину, густой столб дыма и большое скопление автомобилей.