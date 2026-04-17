На Запорожской АЭС раскрыли причину ночного блэкаута Яшина: ночной блэкаут на ЗАЭС произошел из-за кратковременной потери питания

Причиной блэкаута на Запорожской АЭС, который произошел в ночь на 17 апреля, стала кратковременная потеря питания, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, в результате отключения сработала автоматика.

В результате кратковременной потери питания в соответствии с алгоритмами сработала автоматика, — отметила Яшина.

Персонал станции оперативно отреагировали на блэкаут: аварийные дизель-генераторы включились в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности во время отключения и последующего восстановления внешнего энергоснабжения не зафиксировано, сообщила Яшина.

Ранее глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что украинские власти своими атаками стремятся полностью деморализовать коллектив Запорожской атомной электростанции и жителей Энергодара. По словам Лихачева, ситуация на станции была крайне сложной.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Запорожской области. В результате атаки зафиксированы серьезные повреждения оборудования, что привело к полному обесточиванию региона.