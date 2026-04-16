В Росатоме обвинили Киев в планах сломить дух сотрудников ЗАЭС Лихачев: Киев нацелен на деморализацию коллектива ЗАЭС и жителей Энергодара

Украинские власти своими атаками стремятся полностью деморализовать коллектив Запорожской атомной электростанции и жителей Энергодара, заявил глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев на коллегии Федерального медико-биологического агентства России. По словам Лихачева, ситуация на станции остается крайне сложной, передает РИА Новости.

Он пояснил, что одна из линий атак со стороны противника направлена именно на психологическое подавление сотрудников ЗАЭС и населения города. Глава «Росатома» также отметил, что за последние несколько лет станция из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины 14 раз полностью теряла внешнее электроснабжение.

Ранее Лихачев заявлял, что Запорожская атомная электростанция продолжает испытывать проблемы с энергоснабжением. По его словам, питание есть только на одной линии, а сама станция постоянно подвергается рискам.

До этого стало известно, что обстановка на ЗАЭС, которая подверглась ударам ВСУ, остается стабильно напряженной. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подтвердила, что радиационный фон находится в пределах нормы.