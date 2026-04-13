Лихачев указал на проблемы с энергоснабжением ЗАЭС Лихачев: энергоснабжение сохраняется только на одной линии Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция продолжает испытывать проблемы с энергоснабжением, заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС «Вести». По его словам, питание есть только на одной линии, а сама станция постоянно подвергается рискам.

Станция продолжает испытывать проблемы с энергоснабжением, только на одной линии, на «Ферросплавной», находится сегодня питание… Над водой в районе 21-24-й опоры [«Днепровской» ЛЭП] есть повреждения, поэтому ведем работу над тем, чтобы такие ремонтные операции провести на следующей неделе, — заявил он.

До этого стало известно, что обстановка на ЗАЭС, которая подверглась ударам ВСУ, остается стабильно напряженной. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подтвердила, что радиационный фон находится в пределах нормы.

Ранее Яшина сообщила, что обесточивание Энергодара не повлияло на энергоснабжение Запорожской АЭС. Она добавила. что питание собственных нужд станции обеспечено по высоковольтной линии «Ферросплавная‑1». По словам Яшиной, в последнее время удары по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории стали высокоинтенсивными.