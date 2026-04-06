06 апреля 2026 в 16:02

На ЗАЭС замерили радиационный фон после атак ВСУ

Радиационный фон на ЗАЭС находится в пределах нормы после атак ВСУ

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Обстановка на ЗАЭС на фоне атак ВСУ остается полностью контролируемой, но стабильно напряженной, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину. Персонал непрерывно отслеживает параметры безопасности, радиационный фон находится в пределах нормы.

Обстановка на ЗАЭС стабильно напряженная, но полностью контролируемая. <...> Радиационный фон остается в пределах естественных норм. Все технологические процессы находятся под непрерывным контролем. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано, — сказала Яшина.

Ранее в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России сообщили, что радиационный фон в районе Запорожской АЭС остается в пределах нормы. Замеры проводились после атак ВСУ.

До этого Яшина сообщила, что обесточивание Энергодара не повлияло на энергоснабжение Запорожской АЭС. Она добавила. что питание собственных нужд станции обеспечено по высоковольтной линии «Ферросплавная‑1». По словам Яшиной, в последнее время удары по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории стали высокоинтенсивными.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

