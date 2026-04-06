На ЗАЭС замерили радиационный фон после атак ВСУ

Обстановка на ЗАЭС на фоне атак ВСУ остается полностью контролируемой, но стабильно напряженной, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину. Персонал непрерывно отслеживает параметры безопасности, радиационный фон находится в пределах нормы.

Обстановка на ЗАЭС стабильно напряженная, но полностью контролируемая. <...> Радиационный фон остается в пределах естественных норм. Все технологические процессы находятся под непрерывным контролем. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано, — сказала Яшина.

Ранее в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России сообщили, что радиационный фон в районе Запорожской АЭС остается в пределах нормы. Замеры проводились после атак ВСУ.

До этого Яшина сообщила, что обесточивание Энергодара не повлияло на энергоснабжение Запорожской АЭС. Она добавила. что питание собственных нужд станции обеспечено по высоковольтной линии «Ферросплавная‑1». По словам Яшиной, в последнее время удары по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории стали высокоинтенсивными.