Стало известно, отразилось ли обесточивание Энергодара на ЗАЭС

Обесточивание Энергодара не повлияло на энергоснабжение Запорожской АЭС, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, которые приводит ТАСС, станция запитана по одной высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Отключение города сказалось лишь на работе вспомогательных зданий и сооружений, расположенных в нем, но не затронуло безопасность самой станции.
Ранее сообщалось, что Энергодар остался без электроснабжения из-за артиллерийского удара ВСУ. Как уточнил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов, масштаб повреждений пока неизвестен.
Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что удар беспилотника по автозаправке в Васильевке привел к пожару и ранениям двух женщин. Дрон атаковал АЗС, из-за чего загорелись автомобили. Пострадавших госпитализировали, им оказали медпомощь, при этом состояние одной женщины оценивалось как тяжелое.