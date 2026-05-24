Появились новые подробности о погруженном во тьму Энергодаре Мэр Пухов: в Энергодаре четвертые сутки не удается восстановить электроснабжение

Энергодар четвертые сутки остается без света после атак ВСУ, электричество удалось частично вернуть только в некоторых районах Запорожской области, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале. По его словам, энергетики продолжают работать над восстановлением подачи питания.

Частично в регионе электроснабжение восстановлено. Энергодар пока без света, уже четвертые сутки. Энергетики работают над восстановлением подачи питания. Вода, медицина и остальная часть критической инфраструктуры продолжает работать за счет резервных источников электроснабжения, — написал Пухов.

Мэр отметил, что при этом в городе сохраняется критически высокая активность украинских дронов, ВСУ наносят удары по гражданским автомобилям, вышкам связи, зафиксированы попадания в жилые дома. Один местный житель получил ранения и сейчас находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции. Удары пришлись по восьми автобусам, которые перевозят персонал станции, а также двум пассажирским автобусам в городе-спутнике Энергодаре.