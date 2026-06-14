Более 19 тыс. домов лишились света в одном из крупных городов Европы

Более 19 тыс. домов лишились света в одном из крупных городов Европы Около 19,3 тыс. домохозяйств остались без света в Роттердаме

Около 19,3 тыс. домохозяйств остались без света в Роттердаме в Нидерландах, сообщил портал Hart van Nederland. Причиной аварии стал сбой на трансформаторной подстанции.

Проблемы со светом в городе начались около 08:15 по местному времени (09:15 мск). Перебои коснулись районов к югу от реки Маас. В местах, где произошло отключение электроэнергии, перестали работать светофоры, из-за чего водителей призвали быть осторожными. Помимо этого, были сбои в работе эскалаторов, лифтов, местами была ограничена доступность мобильной связи.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа региона полностью или частично остались без электроснабжения. Специалисты энергетических и аварийных служб занимались устранением последствий аварии.

До этого часть Бишкека временно осталась без электроснабжения из-за повреждения линии электропередачи. Уточняется, что на линии напряжением 110 кВ «Парковая» — «Ала-Арча» между опорами № 23 и № 24 грузовик повредил воздушную ЛЭП, что и привело к отключению света.