Город-спутник Запорожской АЭС обесточен из-за удара ВСУ

Энергодар остался без электроснабжения из-за артиллерийского удара ВСУ, сообщил в соцсетях глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. По его словам, масштаб повреждений пока неизвестен.

Очередной артиллерийский удар по Энергодару. Отключено электроснабжение. Характер повреждений электротехнического оборудования уточняется, — отметил он.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по центральной части города-спутника Запорожской атомной электростанции. Пухов уточнил, что в результате произошедшего никто из жителей не пострадал. По его словам, противник не оставляет попыток и продолжает удары по Энергодару.