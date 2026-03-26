26 марта 2026 в 19:30

Дрон ВСУ атаковал центр Энергодара

Фото: Социальные сети
Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по центральной части города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара, сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале. По словам руководителя муниципалитета, в результате произошедшего никто из жителей не пострадал, информация о характере и масштабе повреждений уточняется.

Враг не оставляет попыток и продолжает удары по Энергодару. Сегодня нанесен удар FPV-дроном по центральной части города. К счастью, пострадавших нет, повреждения уточняются, — написал Пухов.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что дежурные силы ПВО уничтожили почти сотню беспилотников в небе над Россией в период с 13:00 до 18:00 мск. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны.

Прежде губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что удар беспилотника по автозаправке в Васильевке привел к пожару и ранениям двух женщин. Дрон атаковал АЗС, из-за чего загорелись автомобили. Пострадавших госпитализировали, им оказали медпомощь, при этом состояние одной женщины оценивалось как тяжелое.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

