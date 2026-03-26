ПВО сбила над Россией почти сотню беспилотников за пять часов

Силы ПВО сбили над девятью регионами России 96 беспилотников за пять часов

Дежурные силы ПВО уничтожили почти сотню беспилотников в небе над Россией за последние пять часов, заявили в пресс-службе Министерства обороны страны. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов.

В период с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в Минобороны.

Так, атаку БПЛА удалось отразить над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской и Тульской областей. Также ПВО защитила от налета Республику Крым и Московский регион, уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что удар беспилотника по автозаправке в Васильевке привел к пожару и ранениям двух женщин. Дрон атаковал АЗС, из-за чего загорелись автомобили, пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь, при этом состояние одной женщины оценивается как тяжелое.

До этого силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, направлявшихся к Москве. По данным мэра столицы Сергея Собянина, с начала суток общее число сбитых дронов достигло 20.