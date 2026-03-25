Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы

Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы Собянин: силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Общее количество уничтоженных дронов ВСУ с начала суток достигло 20 штук.

Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал градоначальник.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отмечал, что для защиты мирных россиян необходимо полностью уничтожить ВСУ. По его словам, вся страна участвует в противостоянии и любой регион может в любой момент подвергнуться нападению беспилотников украинской армии.

До этого сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 389 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, БПЛА, в частности, сбили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей.

Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, за минувшую неделю свыше 130 человек, в том числе 10 детей, пострадали в результате поощряемого Западом террора со стороны ВСУ. Около 14 мирных жителей погибли.