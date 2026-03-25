25 марта 2026 в 19:27

Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы

Собянин: силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Общее количество уничтоженных дронов ВСУ с начала суток достигло 20 штук.

Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал градоначальник.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отмечал, что для защиты мирных россиян необходимо полностью уничтожить ВСУ. По его словам, вся страна участвует в противостоянии и любой регион может в любой момент подвергнуться нападению беспилотников украинской армии.

До этого сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 389 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, БПЛА, в частности, сбили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей.

Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, за минувшую неделю свыше 130 человек, в том числе 10 детей, пострадали в результате поощряемого Западом террора со стороны ВСУ. Около 14 мирных жителей погибли.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самойленко заявил, что Ефремов не растерял талант после заточения в ИК-4
Что известно о приказе Зеленского насчет мобилизации на Украине
В Госдуме объяснили, как беспилотники ВСУ оказались в Прибалтике
Трамп не «вывозит Иран», кем мигранты работают за 300 тысяч: что дальше
В США заявили об «огромных ресурсах», потраченных на Украину
Песков раскрыл, что будет с ограничениями для должности омбудсмена
«Прекрасны»: художник-постановщик Купер о Ефремове и Михалковой
Борт «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов
Путин поблагодарил деятелей культуры за вклад в будущее России
Путин предложит Москальковой новую должность
«Не ожидал»: экс-защитник сборной СССР о попадании на Аллею славы ЦСКА
Путин наградил молодых звезд культуры
Тихий интерьер: почему мы устаем от визуального шума
Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы
Шойгу назвал неочевидную причину потока беженцев с Ближнего Востока
Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за нарушение ПДД
Один умер, второй отравился: что с рехабом, где лечились Гуф и Паша Техник
Вскрылся неожиданный факт о здоровье умершего режиссера Котрелева
Генсек ООН забил тревогу из-за состояния войны на Ближнем Востоке
На Западе узнали, на каком мировом рынке доминирует Россия
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

