Для защиты мирных жителей России необходимо полностью уничтожить Вооруженные силы Украины, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, вся РФ участвует в противостоянии, и любой регион, даже находящийся вдали от линии боевого соприкосновения, может в любой момент подвергнуться нападению беспилотников украинской армии.

Можно удивляться тому, что налеты ВСУ идут уже и на Ленинградскую область, которая находится весьма далеко от театра боевых действий. Но в противостоянии, между прочим, участвует вся Россия. Каждый ее уголок в любой момент может подвергнуться ударам БПЛА ВСУ. Чтобы избежать подобного, нужно всем вместе навалиться и уничтожить киевский режим, навсегда обезопасив собственные семьи и дома. Иначе не получится. Прижатый к стенке враг будет стараться изо всех сил, чтобы убить больше мирных жителей, прежде всего самых беззащитных — женщин и детей, — высказался Журавлев.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что удар беспилотников Вооруженных сил Украины по Ленинградской области был провокацией, целью которой является втягивание стран НАТО в прямой конфликт с РФ. По его словам, выбор направления атаки был неслучаен и несет в себе глубокий военно-политический подтекст.