25 марта 2026 в 11:47

Раскрыта циничная тактика ВСУ в ударе по Ленинградской области

Генерал Липовой: ВСУ ударили по Ленинградской области для провокации России

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Удар беспилотников Вооруженных сил Украины по Ленинградской области был провокацией, целью которой является втягивание стран НАТО в прямой конфликт с РФ, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, выбор направления атаки был неслучаен и несет в себе глубокий военно-политический подтекст.

Атакой на Ленинградскую область ВСУ, точнее киевский режим вместе с СБУ и ГУР, провоцируют такую ситуацию, чтобы втянуть в конфликт страны НАТО. Это провокация для ответа России. Одно дело, когда дроны прилетели с территории Украины, немедленно получив наш ответ, другое дело, когда удар пришелся со стороны стран Балтии и Финляндии. Здесь, в данной ситуации, наши действия должны быть взвешенными и дипломатическими. Киевский режим не прекращает устраивать провокации по отношению к России, прикрываясь странами НАТО, чтобы Москва ударила именно по территории стран Альянса, — пояснил Липовой.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о повреждении стекол в нескольких жилых домах и автомобилях в Кронштадте в результате атаки БПЛА ВСУ. Он подчеркнул, что пострадавших нет, а разрушений удалось избежать.

