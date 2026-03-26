26 марта 2026 в 16:46

ВСУ устроили мощный пожар на заправке в Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины атаковали город Васильевку в Запорожской области, написал в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. По его словам, вражеский БПЛА ударил по автозаправочной станции. В результате вспыхнули автомобили, ранены две женщины.

Противник произвел атаку БПЛА на территорию автозаправочной станции в городе Васильевке. К сожалению, пострадали две женщины, — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что обе женщины доставлены в больницу. В настоящее время им оказывается помощь. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее огнеборцы локализовали возгорание в порту Усть-Луга и промзоне Киришского района Ленинградской области после атаки беспилотников в ночь на 25 марта. При этом выгорание нефтепродуктов в поврежденных резервуарах продолжается.

По подсчетам Министерства обороны, за последние пять часов средства противовоздушной обороны сбили над Россией 57 украинских дронов. БПЛА уничтожили в Новгородской, Белгородской, Рязанской, Курской, Тверской, Ростовской, Брянской, Калужской, Ярославской и Смоленской областях, а также в Московском регионе.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
