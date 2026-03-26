Спасатели локализовали пожар в порту Усть-Луга после ночного налета БПЛА В Ленобласти локализовали возгорание в порту Усть-Луга и на территории промзоны

Огнеборцы локализовали возгорание в порту Усть-Луга и промзоне Киришского района Ленинградской области после атаки беспилотников в ночь на 25 марта, заявили в пресс-службе регионального правительства. На данный момент продолжается выгорание нефтепродуктов в поврежденных резервуарах.

Спасательная служба Ленобласти сообщает о локализации возгораний в порту Усть-Луга и промзоне, — говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы распространения огня для близлежащих объектов и производств нет. На места происшествий были направлены мобильные лаборатории Госэконадзора, добавили в местной администрации.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили 33 беспилотника. При этом в порту Усть-Луга произошло возгорание. Также поступала информация о ликвидации 17 дронов.

В пресс-службе правительства региона в свое время информировали, что возгорание емкостей с нефтепродуктами в порту Приморска, возникший после атаки украинских беспилотников, удалось локализовать. Спасатели не зафиксировали превышения допустимых норм опасных веществ.