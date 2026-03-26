Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 13:26

Спасатели локализовали пожар в порту Усть-Луга после ночного налета БПЛА

В Ленобласти локализовали возгорание в порту Усть-Луга и на территории промзоны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Огнеборцы локализовали возгорание в порту Усть-Луга и промзоне Киришского района Ленинградской области после атаки беспилотников в ночь на 25 марта, заявили в пресс-службе регионального правительства. На данный момент продолжается выгорание нефтепродуктов в поврежденных резервуарах.

Отмечается, что угрозы распространения огня для близлежащих объектов и производств нет. На места происшествий были направлены мобильные лаборатории Госэконадзора, добавили в местной администрации.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили 33 беспилотника. При этом в порту Усть-Луга произошло возгорание. Также поступала информация о ликвидации 17 дронов.

В пресс-службе правительства региона в свое время информировали, что возгорание емкостей с нефтепродуктами в порту Приморска, возникший после атаки украинских беспилотников, удалось локализовать. Спасатели не зафиксировали превышения допустимых норм опасных веществ.

Ленинградская область
пожары
беспилотники
спасатели
порты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.