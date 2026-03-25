25 марта 2026 в 04:45

Количество сбитых в Ленобласти БПЛА увеличилось почти вдвое

Силы ПВО сбили 33 дрона над Ленобластью, в порту Усть-Луга произошло возгорание

Силы противовоздушной обороны сбили над Ленобластью 33 беспилотника, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. По его словам, в порту Усть-Луга произошло возгорание.

На Ленобластью средствами ПВО и РЭБ уничтожено 33 БПЛА. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным жертв нет. Боевая работа продолжается, — сказано в сообщении губернатора.

До этого было известно об уничтожении 17 БПЛА над Ленобластью. О пострадавших и разрушениях губернатор Ленобласти не сообщал.

Утром 24 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.

Также сообщалось, что пожилая женщина стала жертвой удара ВСУ по Михайловке в Запорожской области. Погибшей был 71 год. Кроме того, в результате атаки повреждения получили шесть жилых домов. Уточнялось, что жители, чье имущество пострадало от ударов ВСУ, имеют право на компенсацию за утраченное или поврежденное жилье.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

