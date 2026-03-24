ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 55 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.

Утром 23 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над российскими регионами. В частности, по данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион и акваторию Азовского моря, уточнили в министерстве.