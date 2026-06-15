Патрушев раскрыл, с чем суда из Европы заходят в российские порты

Патрушев раскрыл, с чем суда из Европы заходят в российские порты Патрушев заявил о регулярных заходах в российские порты судов с магнитными минам

Суда с закрепленными на днище магнитными минами уже регулярно заходят в российские порты, и есть подозрения, что их ставят в Европе, заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Он подчеркнул важность противостояния диверсиям в акватории российских морских портов.

Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах, — сказал Патрушев.

25 мая Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта на газовозе «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области. Магнитные мины массой взрывчатого вещества около семи килограммов каждая были прикреплены к корпусу судна, которое планировало загрузиться и следовать в Турцию.

Прежде в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю сообщили, что спецслужба предотвратила теракт, планировавшийся Киевом на железной дороге на территории Керчи. Уточнялось, что был задержан завербованный 32-летний житель города. В отношении него возбуждено уголовное дело.