25 марта 2026 в 16:47

Что известно о возгорании нефтепродуктов в Ленобласти после атаки БПЛА

В Ленобласти локализовали пожар в порту Приморска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Возгорание емкостей с нефтепродуктами в порту Приморска, возникшее при атаке украинских БПЛА 23 марта, локализовано, передает пресс-служба местного правительства. Мобильная лаборатория спасательной службы Ленобласти проверила состояние окружающей среды и не выявила превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ.

Возгорание емкостей с нефтепродуктами в порту Приморска, возникшее в результате атаки БПЛА 23 марта, локализовано. Угрозы распространения огня нет, — сказано в сообщении.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш. Он не исключил, что Украина хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией — это может произойти, если ВС РФ ответят жестко и масштабно.

Также стало известно, что утром 25 марта в Пулково на вылет было задержано более чем на два часа 30 рейсов. Аэропорт работал в условиях ограничения воздушного пространства более пяти часов. В пресс-службе Пулково уточнили, что, помимо задержанных рейсов, 15 были отменены.

