Что в США думают об усилении атак ВСУ по Москве и Санкт-Петербургу Риттер: Киев атакует Москву и Петербург из-за осознания своего проигрыша

ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По словам бывшего инспектора по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку, которые приводит ТАСС, не исключено, что Украина своими действиями хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией — это может произойти, если ВС РФ ответят жестко и масштабно.

Украина понимает, что при нынешнем развитии ситуации, в этом противостоянии на истощение, она проигрывает. Они знают, что проигрывают. Им нужно, чтобы что-то резко изменилось. Им нужно, чтобы Запад напрямую выступил на их стороне, — отметил он.

Утром 25 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 389 украинских БПЛА. По данным ведомства, ВСУ пытались атаковать Московский регион и Крым.

Также стало известно об уничтожении 56 БПЛА над Ленинградской областью. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что в зоне порта в Усть-Луге локализуют возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал. Отражение атаки продолжается.